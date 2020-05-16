В Неваде произошло мощное землетрясение

Новости мира:Неваду всколыхнуло очень сильное землетрясение.

В США, штате Невада, 15 мая произошло землетрясение магнитудой в 6,5 баллов. Это сильнейшее землетрясение в регионе за последние 66 лет. Об этом сообщает CNN.

“Землетрясение магнитудой 6,5 баллов обрушилось на Неваду в пятницу утром, примерно в 225 милях (362 км, — ред.) на северо-запад от Лас-Вегаса, вблизи границы с Калифорнией”, — говорится в сообщении.

Указано, что землетрясение произошло в 4:03 по местному времени (14:03 по времени Киева), и источник толчков залегал на глубине 7,5 км.

После этого было заметно четыре афтершока.

Отмечается, что сначала землетрясение оценили в 6,4 балла, а затем скорректировали данные до 6,5. Таким образом, это землетрясение стало самым мощным с 1954 года.

Сообщается, что в результате землетрясения сместилось шоссе, а в городе Тонопа повыбивало окна.

Напомним, в апреле на Вануату обрушился мощный ураган “Гарольд”.