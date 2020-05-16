"Вместе мы победим!": США сотрудничают в разработке вакцины от COVID-19 с Индией

Новости мира:Дональд Трамп сообщил, что Штаты сотрудничают с Индией в разработке вакцины от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США сотрудничают в разработке вакцины от COVID-19 со специалистами из Индии.

Написал президент США в Twitter.

"Я с гордостью сообщаю, что США пожертвуют аппараты ИВЛ нашим друзьям в Индии. Мы поддерживаем Индию и ее руководство во время этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины. Вместе мы победим невидимого врага!", - заявил Трамп.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп уверен, что пандемию коронавируса COVID-19 следовало остановить еще на территории Китая – до того, как вирус перекинулся на остальную часть мира.