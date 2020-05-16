Помпео: США могут ввести новые санкции против Huawei

Новости мира:Майк Помпео отметил, что была устранена лазейка которая позволяла китайским компаниям использовать технологии США.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором говорится, что в будущем будет еще больше ограничен экспорт американских товаров для компании Huawei из Китая.

С помощью ограничения экспорта США хотят "защитить нацбезопасность и целостность сетей 5G", передает НВ.

Помпео отметил, что была устранена лазейка которая позволяла китайским компаниям использовать технологии США. Также ограничен экспорт товаров, которые использовались Huawei для производства полупроводников.

"Мы не потерпим попыток Коммунистической партии Китая подорвать неприкосновенность частной жизни наших граждан или целостность сетей нового поколения по всему миру", - заявил Помпео.

Напомним, что в мае прошлого года США внесли китайскую Huawei в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование Huawei. В четверг, 14 мая, США продлили санкции против Huawei еще на год.