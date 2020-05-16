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Суббота, 16.05.2020

Экоактивистка Грета Тунберг появилась в музыкальном клипе в образе гадалки (Видео)

Американская рок-группа Pearl Jam выпустила клип на песню Retrograde, в котором появилась 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Об этом, в пятницу, 15 мая, пишет Variety. Ролик снят австралийским режиссером Джошем Уэйкли и совмещает анимацию с живой съемкой, обработанной в стиле картин импрессионистов.  “По сюжету главный герой приходит к гадалке, которая показывает ему будущее всей планеты, и оно не радостно”- сообщает издание. В хрустальном шаре герой видит последствия глобального потепления: города по всему миру уходят под воду, волны накрывают Лондонский мост, небоскребы Нью-Йорка и Эйфелеву башню, ледники тают, а Австралия полыхает в пожарах. К середине клипа гадалка, которая до этого скрывалась в темноте, показывает свое лицо - ею оказывается Грета Тунберг, а участники Pearl Jam появляются на картах Таро, которые гадалка раскладывает на столе перед главным героем. Активистка не участвовала в съемках клипа, которые начались еще в середине марта. Ее лицо вырезали из уже существующих видео и наложили на лицо другой актрисы. Однако, как пишет издание, она посмотрела клип, и он ей понравился. По словам Уэйкли, Pearl Jam всегда умели говорить правду и “стрелять предупредительными выстрелами”. Pearl Jam- одна из сиэтлских групп - пионеров гранжа из 1990. Известность к Pearl Jam пришла в 1991 году с выходом их дебютного альбома Ten. Последний на данный момент альбом группы Lightning Bolt вышел в 2013 году. В 2017 году Pearl Jam были включены в Зал славы рок-н-ролла.
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Клип, Видео, Pearl Jam, Грета Тунберг.
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