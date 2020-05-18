Нигерийские хакеры начали обворовывают безработных в США

Новости мира:За расследование взялась Секретная служба США.

Американские центры занятости заспамили поддельными заявлениями. Неизвестные мошенники из Нигерии используют украденную базу данных с личной информацией граждан США, чтобы от их имени получать пособия по безработице.

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За расследование взялась Секретная служба США. По их данным, организаторы преступной схемы воспользовались уязвимостью в системах безопасности центров занятости во многих штатах. Основной целью мошенников был Вашингтон, однако есть доказательства кибератак во Флориде, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Род-Айленде и Вайоминге. Также сообщается о существовании обширной базы данных с украденной личной информацией, в основном, сотрудников экстренных служб, госслужащих и школьных работников.

Из-за пандемии COVID-19 около 36 миллионов американцев остались без работы. Центрам занятости не хватает ресурсов и персонала для проверки многочисленных заявлений о получении пособия. В период с марта по апрель только в Вашингтоне количество мошеннических заявлений увеличилось в 27 раз.