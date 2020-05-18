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Пентагон готовится ко второй волне COVID-19

Пентагон готовится ко второй волне COVID-19
03:51 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира:В Министерстве обороны США проводят подготовку ко второй волне коронавирусной инфекции.

В Министерстве обороны США готовятся ко второй волне пандемии и планируют возобновлять военные операции при условии минимизации рисков для военных.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на министра обороны Марка Эспера

"Мы готовимся ко второй волне, а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - заявил Эспер.

По словам Эспера, отмена режима социального дистанцирования в ближайшее время не предвидится.

"Голос Америки" отмечает, что США уже восстановили некоторые военные миссии с определенными изменениями из-за пандемии. В июне Пентагон планирует провести совместные американо-польско обучения, которые были ранее перенесены из коронавируса.

Кроме того, в Министерстве планируют тестировать на наличие болезни военных, начиная с критически важных сил.

Непосредственно над планом возвращения персонал в дом Пентагона уже работает менеджмент.

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США, Минобороны, Пентагон, Коронавирус, Марк Эспер, Covid-19.
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