Пентагон готовится ко второй волне COVID-19

Новости мира:В Министерстве обороны США проводят подготовку ко второй волне коронавирусной инфекции.

В Министерстве обороны США готовятся ко второй волне пандемии и планируют возобновлять военные операции при условии минимизации рисков для военных.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на министра обороны Марка Эспера

"Мы готовимся ко второй волне, а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - заявил Эспер.

По словам Эспера, отмена режима социального дистанцирования в ближайшее время не предвидится.

"Голос Америки" отмечает, что США уже восстановили некоторые военные миссии с определенными изменениями из-за пандемии. В июне Пентагон планирует провести совместные американо-польско обучения, которые были ранее перенесены из коронавируса.

Кроме того, в Министерстве планируют тестировать на наличие болезни военных, начиная с критически важных сил.

Непосредственно над планом возвращения персонал в дом Пентагона уже работает менеджмент.