Пентагон готовится ко второй волне COVID-19

В Министерстве обороны США готовятся ко второй волне пандемии и планируют возобновлять военные операции при условии минимизации рисков для военных.
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на министра обороны Марка Эспера
"Мы готовимся ко второй волне, а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - заявил Эспер.
По словам Эспера, отмена режима социального дистанцирования в ближайшее время не предвидится.
"Голос Америки" отмечает, что США уже восстановили некоторые военные миссии с определенными изменениями из-за пандемии. В июне Пентагон планирует провести совместные американо-польско обучения, которые были ранее перенесены из коронавируса.
Кроме того, в Министерстве планируют тестировать на наличие болезни военных, начиная с критически важных сил.
Непосредственно над планом возвращения персонал в дом Пентагона уже работает менеджмент.