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Трамп сообщил о снижении числа заболеваний COVID-19 в США

Трамп сообщил о снижении числа заболеваний COVID-19 в США
05:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп сообщил, что количество заражений коронавирусом становится ниже на всей территории Штатов.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что число заболеваний коронавирусом нового типа становится ниже на всей территории США.

"Число случаев заболевания коронавирусом сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за редким исключением. Действительно, очень хорошие новости! " - написал Трамп в своем твиттере.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране зафиксировано 1 млн 486 тыс. 376 случаев, умерли 89 тыс.549 человек.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп, когда для этого наступит подходящий момент, примет решение, каким образом добиться от Китая компенсаций за пандемию коронавируса COVID-19, заявил в воскресенье глава Госдепа Майк Помпео.

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США, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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