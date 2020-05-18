США вывели на орбиту военный космоплан (Видео)

Американская компания-оператор United Launch Alliance (ULA) запустила ракету-носитель Atlas V с экспериментальным беспилотным космопланом X-37 B для нужд Космических сил США. Она стартовала с площадки SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида. Космоплан X-37B компании Boeing в шестой раз отправился на орбиту в рамках миссии USSF-7. Официальная цель миссии, как и прошлых пяти, не разглашается. Предполагается, что космоплан будет заниматься разведкой. Как сообщает ULA, в рамках миссии космоплан соберет данные для NASA по воздействию радиации на семена, а также данные по преобразованию солнечной энергии в микроволновую для Военно-морской исследовательской лаборатории. Сколько дней космоплан проведет на орбите на этот раз, пока что не сообщается. Прошлый раз космоплан провел на орбите 780 дней, побив собственный рекорд пребывания в космосе. Его отправили в 2017 году, на Землю он вернулся в октябре прошлого года. Запуск X-37B был перенесен с субботы (16 мая) из-за непогоды. Это повлияло на запуск очередной партии из 60 спутников SpaceX для сети интернет-покрытия Starlink. Компания уже перенесла запуск на 19 мая.