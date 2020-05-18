На время карантина: США переживают бум онлайн-продаж алкоголя

Новости мира:В США онлайн-продажи алкоголя растут рекордными темпами.

Онлайн-продажи алкоголя в США растут рекордными темпами, передает nbcwashington.com.

Только в Вирджинии (штат США - ред.) продажи алкогольных напитков за год выросли на 10% и принесли бизнесу на 20 млн долларов больше прибыли, чем годом ранее.

В штате Мэриленд продажи спиртных напитков принесли производителям на 4 млн долларов больше, чем годом ранее.

По словам американских производителей алкоголя, продажи спиртного стали расти за месяц до введения в стране карантина. И продолжают увеличиваться, несмотря на то, что доходы жителей США падают. Ведь во время карантина потеряли работу почти 30 млн жителей США.

Отметим, что по оценкам директора Центрального института душевного здоровья в Мангейме Фалька Кифера, работа "на удаленке" способствует употреблению алкоголя населением.

Как сообщалось, что рост продаж и потребление алкоголя зафиксированы в странах ЕС, в ЮАР и в Индии.

В Украине рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.

Параллельно, отечественные компании стали производить больше водки и коньяка.

Как сообщалось в УНН к ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").