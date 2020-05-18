США призвали РФ незамедлительно вернуть Крым под контроль Украины

Новости мира:США никогда не признают незаконной аннексии Крыма РФ и требуют немедленно вернуть полуостров под полный контроль Украины.

Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконной аннексии Крыма Россией и требуют немедленно вернуть полуостров под полный контроль Украины.

Об этом заявила в видеообращении по случаю 76-й годовщины депортации крымскотатарского народа временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Сегодня мы с грустью вспоминаем начало советской депортации крымских татар, повлекшей немыслимые травмы, страдания и гибель многих тысяч людей... Эта травма и страдания усугубляются современной оккупацией Крыма Россией. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают незаконную российкую аннексию Крыма. Россией. Наши санкции в отношении Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины", - сказала Квин.

Она заверила, что поддержка Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

"Мы призываем Россию прекратить старую традицию причинения страданий жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина", - подчеркнула дипломат.

Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.