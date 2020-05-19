Генпрокурор США прокомментировал возможность расследования против Обамы и Байдена

Новости мира:Генпрокурор США не видит оснований для расследования против Обамы и Байдена.

Генпрокурор США Уильям Барр не намерен начинать расследование относительно якобы неправомерных действий бывших президента и вице-президента США Барака Обамы и Джо Байдена в ходе расследования ФБР российского вмешательства в выборы 2016 года.

Об этом глава Минюста заявил в понедельник, комментируя призывы главы Белого дома Дональда Трампа расследовать действия его предшественника, сообщает The Hill.

"Что касается президента Обамы и вице-президента Байдена, какого-либо уровня их вмешательства (в расследование ФБР - ред.), то на основе информации, которую я имею сейчас, я не ожидаю, что работа господина Дарема (прокурора Минюста, изучающего ситуацию - ред.) приведет к уголовному расследованию против кого-либо из них", - заявил генпрокурор США, который также возглавляет Министерство юстиции.

Он подчеркнул, что беспокойство Минюста в связи с потенциальной преступностью "сосредоточено на других".

Ранее глава Белого дома призвал начать уголовное расследование против Барака Обамы и других должностных лиц прежней администрации. На прошлой неделе Дональд Трамп выразил убеждение, что Обама и Байден были причастны к "уголовным правонарушениям" в связи с расследованием ФБР в отношении вмешательства РФ в президентские выборы в США. При этом Трамп называл "российское" расследование сговором внутри государства против его администрации и призвал вызвать Барака Обаму дать показания перед Сенатом США.