Трамп "уже около полутора недель" принимает лекарство от малярии

Президент США Дональд Трамп рассказал, что многие американцы, включая его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP и DW.
По его словам, он пьет противомалярийный препарат, чтобы минимизировать симптомы на тот случай, если заболеет COVID-19.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, глава государства сообщил, что принимает это лекарство "уже около полутора недель".
Препарат может вызывать значительные побочные эффекты у ряда пациентов, официально его эффективность для борьбы с вирусом нового типа не подтверждена клинически.
Трамп отметил, что его доктор не рекомендовал ему прием данного средства, однако он сам запросил его у врача при Белом доме.
Гидроксихлорохин в последние месяцы используется в ряде стран для лечения инфицированных SARS-CoV-2.