"Способствует цензуре и ограничениям": генпрокурор США раскритиковал Apple

Новости мира:Генпрокурор США обвинил Apple в отказе бороться с терроризмом.

Генпрокурор США Уильям Барр обвинил компанию Apple в применении двойных стандартов и заявил, что она должна сотрудничать с правоохранительными органами США и раскрывать личные данные пользователей для расследования преступлений и терактов.

С таким заявлением чиновник выступил во время онлайн-конференции в понедельник.

"Если технологические компании, такие как Apple, готовы выполнять требования авторитарных режимов, они, безусловно, не имеют оснований не сотрудничать с государствами, где действует верховенство права, уважают гражданские свободы и права на частную жизнь, и имеют судебные барьеры", - заявил Барр.

В то же время, подчеркнул он, Apple готова идти навстречу требованиям Китая и России, которые требуют размещения центров обработки данных на своей территории, чтобы получить массовый контроль со стороны правительств и спецслужб.

Барр также заявил, что "яблочная компания" способствует цензуре и ограничениям, которые действуют в авторитарных странах. Он привел пример, что компания по требованию режимов отключает определенные функции и делает невозможным доступ к программам, которые используют сторонники демократии, как это было, в частности, в Гонконге.

Генпрокурор обосновал свои обвинения тем, что Apple отказала правительству США раскрыть информацию с двух iPhone офицера ВВС Саудовской Аравии, который в декабре прошлого года убил нескольких американских военных на базе ВМС во Флориде. Только сейчас технические специалисты в США без помощи Apple смогли взломать доступ до этих телефонов, что выявило связь саудовца с аль-Каидой.

В связи с этим Барр заявил о необходимости введения закона, который обязывал бы технологических компаний с правоохранителями в США.