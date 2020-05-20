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Пандемия: все штаты США возобновили экономическую деятельность

Пандемия: все штаты США возобновили экономическую деятельность
01:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Во всех 50 штатах США частично заработала экономика.

Все 50 американских штатов частично возобновили работу экономики, приостановленную из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс.

"Я с гордостью хочу сообщить, что, по нашей информации на сегодняшний день, все 50 американских штатов частично возобновляют работу экономики", - сказал он в Белом доме на заседании членов администрации США.

Ранее сообщалось, что ряд штатов, в которых борьба против коронавируса уже принесла существенные успехи, начали процесс отмены ограничительных мер, введенных, чтобы затормозить распространение инфекции.

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Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что предпочитает, чтобы такие решения принимали не в Белом доме, а сами губернаторы, учитывая обстановку в каждом штате.

Пенс в понедельник сообщал, что 48 из 50 штатов подготовили планы по поэтапному возобновлению работу экономики.

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Коронавирус, Майк Пенс, Covid-19.
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