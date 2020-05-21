Деятельность Байдена в Украине: республиканцы форсируют расследование

Новости мира:Республиканцы в США ускорили расследование касательно Байдена и Украины.

Республиканцы в Сенате США форсируют расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, когда он в 2014 году вошел в правление компании энергетической компании Burisma. Комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам США в среду, 20 мая, большинством голосов поддержал решение под угрозой штрафных санкций потребовать документы у американской компании Blue Star Strategies, которая осуществляла консультационные услуги для компании Burisma. Эти документы связанные с деятельностью Хантера Байдена, пишет DW, передает УНН.

"Республиканцы хотят расследовать подозрения в том, что между работой Хантера Байдена в Украине и работе его отца на украинском направлении в администрации Барака Обамы существовал конфликт интересов", — пишет издание.

Так, председатель комитета Рон Джонсон неоднократно заявлял, что это расследование не должно повредить президентской кампании Джо Байдена. Однако в штабе Байдена считают, что, расследуя деятельность Хантера Байдена, Джонсон выполняет "политическое поручение" соперника Байдена на выборах Дональда Трампа.

Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач во вторник, 19 мая, обнародовал компрометирующие аудиозаписи ряда телефонных разговоров, голоса участников которых похожи на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-главы американского Госдепартамента Джона Керри.

Как следует из аудиофайлов, люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, связывая ее с выделением Киеву кредитных гарантий Международного валютного фонда (МВФ) на сумму в 1 млрд долларов.

В свою очередь, в Офисе Генпрокурора открыли производство касательно "пленок Деркача", а сам Порошенко уже объявил о том, что эти записи были "сфабрикованы".