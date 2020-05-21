Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Командир батальона "Луганск-1" погиб в зоне ООС: еще трое бойцов ранены
Командир батальона "Луганск-1" погиб в зоне ООС: еще трое бойцов ранены
Пандемия: США увеличили помощь Украине
Пандемия: США увеличили помощь Украине
Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового
Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового

Деятельность Байдена в Украине: республиканцы форсируют расследование

Деятельность Байдена в Украине: республиканцы форсируют расследование
05:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Республиканцы в США ускорили расследование касательно Байдена и Украины.

Республиканцы в Сенате США форсируют расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, когда он в 2014 году вошел в правление компании энергетической компании Burisma. Комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам США в среду, 20 мая, большинством голосов поддержал решение под угрозой штрафных санкций потребовать документы у американской компании Blue Star Strategies, которая осуществляла консультационные услуги для компании Burisma. Эти документы связанные с деятельностью Хантера Байдена, пишет DW, передает УНН.

"Республиканцы хотят расследовать подозрения в том, что между работой Хантера Байдена в Украине и работе его отца на украинском направлении в администрации Барака Обамы существовал конфликт интересов", — пишет издание.

Так, председатель комитета Рон Джонсон неоднократно заявлял, что это расследование не должно повредить президентской кампании Джо Байдена. Однако в штабе Байдена считают, что, расследуя деятельность Хантера Байдена, Джонсон выполняет "политическое поручение" соперника Байдена на выборах Дональда Трампа.

Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач во вторник, 19 мая, обнародовал компрометирующие аудиозаписи ряда телефонных разговоров, голоса участников которых похожи на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-главы американского Госдепартамента Джона Керри.

Пленки Деркача: Офис генпрокурора открыл производство

Как следует из аудиофайлов, люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, связывая ее с выделением Киеву кредитных гарантий Международного валютного фонда (МВФ) на сумму в 1 млрд долларов.

В свою очередь, в Офисе Генпрокурора открыли производство касательно "пленок Деркача", а сам Порошенко уже объявил о том, что эти записи были "сфабрикованы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джо Байден, Хантер Байден, Burisma.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина и Израиль обсудили вопрос сотрудничества
02 Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
05 Размер обуви и мужская верность: в чем связь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МВД Ирана попал в санкционный список США
Глава МВД Ирана попал в санкционный список США
Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
Модернизация армии: ВС ВСУ планирует закупки многоцелевых истребителей
Модернизация армии: ВС ВСУ планирует закупки многоцелевых истребителей
Рецепт дня: Суп-гуляш
Рецепт дня: Суп-гуляш
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь