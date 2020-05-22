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Помпео рассказал, когда США выйдут из Договора об открытом небе

Помпео рассказал, когда США выйдут из Договора об открытом небе
00:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года.

Выход США из Договора по открытому небу запланирован через шесть месяцев, подтвердил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Завтра США уведомят о решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев США больше не будут участником этого соглашения", - цитирует Помпео CNN. Госсекретарь пояснил, что отсчет этих шести месяцев начинается как раз в пятницу.

При этом госсекретарь подчеркнул, что "мы можем пересмотреть этот шаг, если Россия вернется к полному соблюдению договора". О таком варианте ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Американские СМИ, первыми сообщившие о решении Вашингтона выйти из соглашения, поясняли, что оно вступит в силу через полгода. Такой срок оговорен в самом Договоре по открытому небу.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

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США, Штаты, Договор об открытом небе, Майк Помпео.
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