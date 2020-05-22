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США не будут закрывать границы, даже в случае второй волны COVID-19

США не будут закрывать границы, даже в случае второй волны COVID-19
10:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что США не собираются закрывать границы страны в случае новой волны коронавируса COVID-19.

Президент США Дональд Трамп не собирается закрывать границы страны в случае второй волны COVID-19. Об этом сообщает CNBC.

"Мы потушим эти пожары. Мы не собираемся закрывать страну", - заявил Трамп во время визита на завод Ford в Мичигане, сравнив вспышки коронавируса с пожарами.

Трамп ранее говорил, что могут остаться так называемые "угли" пандемии летом, но он утверждает, что они будут ликвидированы.

Эксперты в области здравоохранения, в том числе представители администрации Трампа, заявили, что вирус, скорее всего, продолжит распространяться осенью и зимой и может стать еще более сложным для борьбы с началом сезона гриппа.

По состоянию на утро 22 мая в мире зафиксировано 5 194 879 случаев коронавируса, в частности 334 622 летальных исхода и 2 081 511 случаев выздоровления.

США, Россия и Бразилия продолжают лидировать в количестве заболевших в мире.

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США, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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