США внесли в санкционный список более 30 китайских компаний

Новости мира:Всем компаниям запрещено экспортировать товары и технологии с США.

Министерство торговли США объявило о внесении в черный список 33 китайских компаний и правительственных организаций. Соответствующие санкционные списки появились в пятницу, 22 мая, на сайте министерства.

Восемь компаний и Институт судебной экспертизы министерства общественной безопасности КНР оказались под санкциями из-за участия в “кампании репрессий и массовых незаконных задержаний” в отношении уйгурского и других мусульманских меньшинств. Остальные компании и организации США подозревает в деятельности, угрожающей национальной безопасности страны и создании оружия массового поражения.

Всем компаниям, внесенным в черный список, запрещено экспортировать товары и технологии с США.

Напряженность между США и Китаем растет после обвинений в сокрытии информации о зарождении пандемии, которые выдвинул против Пекина президент США Дональд Трамп. В мае в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, позволяющий Трампу ввести санкции против Пекина за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии COVID-19.

Официальный представитель ВСНП Чжан Есуй в пятницу на открытии ежегодной сессии китайского парламента пригрозил США “мерами возмездия”, если Конгресс США введет санкции против Китая по этой причине.

Ранее Трамп допустил полный разрыв отношений США с Китаем.