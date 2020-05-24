Госдеп США объявил грант за разоблачение дезинформации РФ в здравоохранении

Новости мира:Объявление о гранте было опубликовано 21 мая.

Бюро глобальных связей с общественностью Государственного департамента США объявило конкурс на грант за разоблачение дезинформации России в сфере здравоохранения.

Об этом говорится на сайте государственных грантов.

“Директорат GEC (Центра глобального взаимодействия — ред.) по России предлагает предоставить награду организации, имеющей опыт в анализе противодействия российской дезинформации и программированию, а также стратегиях взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации, для подготовки отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем, под руководством Директората. Эксперты в данной области раскрывают и повышают осведомленность об этих усилиях”, — говорится в описании.

Объявление о гранте было опубликовано 21 мая, срок подачи заявок истекает 20 июня. Победитель конкурса получит 250 тыс. долларов США для проведение исследования.

Напомним, по состоянию на 6:00 субботы согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США) странами с наибольшим распространением коронавируса являются США (1 600 782), Бразилия (330 890), и Россия (326 448).