Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МИД рассказали, сколько украинцев скончались от COVID-19
В МИД рассказали, сколько украинцев скончались от COVID-19
Президент Афганистана приветствует объявленное талибами перемирие
Президент Афганистана приветствует объявленное талибами перемирие
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Ураза-байрам 2020: поздравления в стихах и открытках
Ураза-байрам 2020: поздравления в стихах и открытках

Трамп планирует посетить запуск Crew Dragon

Трамп планирует посетить запуск Crew Dragon
01:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Дональд Трамп хочет посмотреть на запуск корабля Crew Dragon.

Президент США Дональд Трамп планирует присутствовать при запуске корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту с космодрома во Флориде, который ознаменует возобновление пилотируемых полетов в космос с территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает американское специализированное издание Space Flight Now со ссылкой на официальных представителей Белого дома.

"Президент Трамп планирует посетить космический центр Кеннеди во Флориде на следующей неделе, чтобы наблюдать за первым в течение почти десяти лет запуском астронавтов на орбиту с американской территории", - отмечается в сообщении.

Старт запланирован на среду, 27 мая в 16:33 по восточноамериканскому времени. Последний раз пилотируемый корабль стартовал с американского космодрома 8 июля 2011 года. С тех пор американские астронавты доставлялись в космос по международным программам с космодромов других стран. За этот период с американских платформ запускались только грузовые космические аппараты.

Напомним: на Международную космическую станцию планируется доставить двух американских астронавтов – Дуга Херли и Боба Бенкена на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Штаты, Дональд Трамп, SpaceX, Crew Dragon.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
02 В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко
03 Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине
04 "Мне нравится": Маша Ефросинина кардинально сменила имидж (Видео)
05 Вступил в силу закон об администрировании налогов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом
На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом
Вступил в силу закон об администрировании налогов
Вступил в силу закон об администрировании налогов
Спасет ли загар на солнце от заболевания коронавирусом
Спасет ли загар на солнце от заболевания коронавирусом
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь