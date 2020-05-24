Трамп планирует посетить запуск Crew Dragon

Новости мира:Дональд Трамп хочет посмотреть на запуск корабля Crew Dragon.

Президент США Дональд Трамп планирует присутствовать при запуске корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту с космодрома во Флориде, который ознаменует возобновление пилотируемых полетов в космос с территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает американское специализированное издание Space Flight Now со ссылкой на официальных представителей Белого дома.

"Президент Трамп планирует посетить космический центр Кеннеди во Флориде на следующей неделе, чтобы наблюдать за первым в течение почти десяти лет запуском астронавтов на орбиту с американской территории", - отмечается в сообщении.

Старт запланирован на среду, 27 мая в 16:33 по восточноамериканскому времени. Последний раз пилотируемый корабль стартовал с американского космодрома 8 июля 2011 года. С тех пор американские астронавты доставлялись в космос по международным программам с космодромов других стран. За этот период с американских платформ запускались только грузовые космические аппараты.

Напомним: на Международную космическую станцию планируется доставить двух американских астронавтов – Дуга Херли и Боба Бенкена на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX.