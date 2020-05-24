У Трампа задумались о создании своего аналога ВОЗ

Новости мира:Штаты планируют создать свой аналог ВОЗ.

В администрации президента CША Дональда Трампа рассматривают возможность создания организации, аналогичной Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на полученные изданием документы.

"Помощники президента Дональда Трампа рассматривают план переноса глобального ответа правительства на будущие вспышки инфекционных заболеваний на новое подразделение в Государственном департаменте", - говорится в сообщении.

Согласно осведомленным источникам, организацию в случае её создания может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в США.

Как отмечается, подразделение могло бы, в некоторой степени, создать альтернативный механизм Всемирной организации здравоохранения, чьё финансирование президент США Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить, выйдя из состава ВОЗ при невыполнении поставленных организации требований.

Как сообщалось, по состоянию на утро 24 мая в мире зафиксировано 5 407 414 случаев коронавируса, 2 247 963 человека выздоровели и 344 025 погибли.

В США зарегистрировано 1 666 829 случаев COVID-19.