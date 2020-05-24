Меры предосторожности: в США планируют перенести саммит G7

Новости мира:США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось.

Администрация США планирует организовать саммит G7 в Вашингтоне в конце следующего месяца, а не 10 июня как ожидалось изначально, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Мы рассчитываем, что саммит G7 пройдет не в виртуальном формате в конце июня. Здесь, в Вашингтоне, мы близки к пику, а может - уже достигли его (заболеваемости коронавирусом - ред.). И если как мы ожидаем, обстановка будет это позволять, мы хотели бы провести этот саммит", - сказал он в интервью CBS.

"Я думаю, что лидеры "семерки" очень хотели бы встретиться лично, а не по видеосвязи", - добавил советник президента США Дональда Трампа. По словам О'Брайена, страны G7 позитивно отзываются об этой идее.

Он подтвердил, что саммит планируется провести в столице США и подчеркнул, что подготовиться к такому мероприятию непросто. "Мы должны всех протестировать (на коронавирус). Также мы должны удостовериться, что здоровью лидеров стран здесь ничего не будет угрожать", - пояснил советник.

Он объяснил, что на все это требуется время, и именно поэтому саммит решено провести позже, чем планировалось изначально.