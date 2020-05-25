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У Трампа пригрозили Китаю санкциями из-за автономии Гонконга

У Трампа пригрозили Китаю санкциями из-за автономии Гонконга
04:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:США могут ввести новые санкции против Китая.

Если власть Китайской Народной Республики (КНР) одобрит законопроект о национальной безопасности Гонконга, Белый дом может ввести санкции как в отношении Пекина, так и администрации Гонконга.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайан, сообщает CNBC.

"Похоже, что этим законом о нацбезопасности КНР, по сути, захватит Гонконг, а если они это сделают, в таком случае будут введены санкции в отношении Гонконга и КНР", — отметил советник президента США.

Отмечается, что подобные шаги коммунистической верхушки могут поставить под удар особый автономный статус Гонконга, что помогало развивать статус мирового финансового центра.

"Трудно представить, как Гонконг сможет остаться азиатским финансовым центром, если подобное произойдет, и если КНР возьмет на себя управление. В таком случае, глобальные корпорации покинут город", — сказал О’Брайан.

Напомним: ежегодный Национальный народный конгресс Китая включил в свою повестку дня проект закона «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга», который предусматривает ответственность за «мятеж, сепаратизм и измену».

Ситуация может обостриться, поскольку Пекин теоретически может просто обойти избранных законодателей Гонконга и навязать свои изменения.

Гонконг является особым административным районом Китая. С того времени как Британия вернула Гонконгу суверенитет в 1997 году, район придерживался политики «одна страна, две системы», что позволило ему получить определенные свободы, которых нет у остального Китая.

Сторонники демократии в Гонконге считают такой шаг очередной попыткой коммунистического руководства Китая нивелировать местные свободы.

В прошлом году Гонконг переживал волну бурных протестов и общественного недовольства, а также требования демократических реформ. Руководство Китая считает, что закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" необходим для предотвращения повторения таких акций протеста.

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США, Гонконг, Дональд Трамп, Роберт О’Брайан.
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