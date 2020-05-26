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Впервые за два месяца: Байден появился на публике (Видео)

Впервые за два месяца: Байден появился на публике (Видео)
00:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Байден впервые появился на публике после двух месяцев самоизоляции.

Соперник Дональда Трампа в президентской гонке в США, 77-летний бывший вице-президент США Джо Байден впервые вышел из самоизоляции, где он находился в течение двух месяцев в связи с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении влиятельного американского издания The Hill в понедельник.

"Бывший вице-президент Джо Байден отметил День памяти в понедельник, приняв участие в церемонии возложения венков к мемориалу ветеранов недалеко от своего дома в штате Делавэр, что стало его первым появлением на публике после многих недель самоизоляции", - отмечается в сообщении.

Байден не выезжал из своей резиденции в городе Уилмингтон (штат Делавер) с середины марта, когда из-за пандемии он был вынужден поставить "на паузу" свою активность в президентской гонке.

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На видео, опубликованном американскими СМИ, Джо Байден пообщался с немногочисленными посетителями церемонии, находясь в черной маске. Во время короткого выступления перед журналистами Джо Байден заверил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, выборы президента США запланированы на начало ноября. Главными политическими конкурентами при этом считаются нынешний президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

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Джо Байден, Коронавирус, Covid-19.
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