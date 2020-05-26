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Коронавирус в Бразилии: США вводят ограничительные меры на два раньше планируемого срока

Коронавирус в Бразилии: США вводят ограничительные меры на два раньше планируемого срока
03:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня.

Белый дом опубликовал поправку к распоряжению о приостановке въезда в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних 14 дней.

В указе, опубликованном администрацией президента США Дональда Трампа, уточняется, что ограничения вступают в силу на два дня раньше запланированной даты - вместо 28 мая, 26 мая в 23:59.

Ранее сообщалось, что Трамп ограничивает въезд в страну иностранных граждан, выезжающих из Бразилии, поскольку в латиноамериканской стране наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом.

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"Это делается для того, чтобы иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений в нашей стране. Данные ограничения не распространяются на торговые потоки между Соединенными Штатами и Бразилией", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

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Бразилия, Коронавирус, Covid-19.
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