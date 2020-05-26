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Крупные американские компании начали самостоятельно тестировать персонал на COVID-19

Крупные американские компании начали самостоятельно тестировать персонал на COVID-19
07:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Крупные компании США начали тестировать своих сотрудников в специально установленных палатках или в клиниках на COVID-19.

Ведущие американские компании, которые восстанавливают экономическую деятельность на фоне ослабления карантина, начали самостоятельно проводить тестирование своих работников на COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"В крупных компаниях начинает вводиться режим тестирования на COVID-19 - в связи с тем, что они пытаются восстановить бизнес-деятельность и предотвратить инфекцию на рабочих местах", - отмечается в публикации.

В частности, сообщается, что один из ведущих производителей мяса Smithfield Foods, автомобильный гигант Ford Motor, а также компания в сфере здравоохранения UnitedHealth Group начали тестировать своих сотрудников в специально установленных палатках или в клиниках. Кроме того, работники этих компаний получают тестовые наборы по почте.

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"Тестирование, совмещенное с обязательным ношением масок, а также социальным дистанцированием на работе, должно защитить персонал и обеспечить руководство компании информацией о наличие вируса", - указывает издание.

Как сообщалось, в США постепенно восстанавливается производство на крупных и малых предприятиях. Распоряжение об ослаблении карантинных мероприятий принимаются на уровне губернаторов штатов.

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США, Коронавирус, Covid-19, Тестирование на COVID-19.
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