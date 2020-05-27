Трамп о выводе войск с Афганистана: Если это будет нужно, мы всегда можем вернутся

Новости мира:Трамп намерен вывести войска из Афганистана в разумные сроки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести все американские войска из Афганистана, однако никакого дедлайна для этого нет.

"Я сделаю это, как только это будет разумно", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп напомнил, что сейчас в Афганистане - меньше 8 тыс. американских военных.

"Я думаю, мы достаточно там пробыли", - добавил президент.

Он подчеркнул, что его стремление возвращать войска домой касается не только Афганистана.

"Если это будет нужно, мы всегда можем вернуться", - предупредил Трамп.