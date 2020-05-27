Новые санкции против Китая: Трамп пообещал что-то мощное

Новости мира:Очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом Вашингтон может принять до конца этой недели.

Дональд Трамп пообещал через несколько дней объявить о "мощной" реакции Вашингтона на попытки китайских властей ограничить права и свободы жителей Гонконга.

Об этом президент США заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы сейчас работаем над определенными вещами. Я думаю, вам это будет очень интересным", - заявил он в ответ на вопрос, готовит ли официальный Вашингтон санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге.

"Я сделаю заявление об этом в течение нескольких ближайших дней", - отметил Трамп, добавив, что это будет "мощный" шаг.

Накануне с заявлением о возможной реакции США в адрес китайских властей выступил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайан.

Как сообщалось, Национальный народный конгресс Китая включил в повестку дня законопроект "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга". Документ, в частности, предусматривает ответственность за действия, связанные с "мятежом, сепаратизмом и предательством".

Сторонники демократии считают такой шаг очередной попыткой коммунистического руководства Китая лишить особый административный район всех свобод. Свое беспокойство в связи с намерениями Пекина расширить юрисдикцию на Гонконг выразили страны Запада.