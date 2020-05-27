Военное командование США: Россия перебросила в Ливию военные самолеты

Новости мира:Командование Вооруженных сил США в Африке (Africom) считает, что Россия направила на территорию Ливии ряд военных истребителей.

В США заявили, что Российская Федерация перебросила на территорию Ливии группу реактивных военных самолетов для поддержки российских наемников, действующих в этой североафриканской стране.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Африканское командование США.

"Военное ведомство США обвинило Россию в отправке в Ливию реактивных военных самолетов в поддержку российских наемников, которые там сейчас находятся", - говорится в сообщении.

Никакого ответа от российского министерства обороны на это заявление пока не было.

Ранее в этом месяце из отчета ООН произошла утечка информации о том, что сотни наемников из российской частной военной компании, известной как "Группа Вагнера" воюют в Ливии на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара, что противостоит международно признанной власти страны.

Однако РФ официально не признает присутствие этих наемников в Ливии.