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Майк Помпео заявил, что у Гонконга больше нет статуса автономии

Майк Помпео заявил, что у Гонконга больше нет статуса автономии
22:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Майк Помпео заявил, что Гонконг более не имеет автономии по отношению к Пекину.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг более не имеет автономии по отношению к Пекину.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня я сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, учитывая факты на местах. Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга.", - говорится в твите американского чиновника.

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Как сообщалось, ежегодный Национальный народный конгресс Китая включил в свою повестку дня проект закона "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга", который предусматривает ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену".

Ситуация может обостриться, поскольку Пекин теоретически может просто обойти избранных законодателей Гонконга и навязать свои изменения.

Гонконг является административным районом Китая. С тех пор как Великобритания вернула Гонконгу суверенитет в 1997 году, район придерживался политики "одна страна - две системы", что позволило ему получить определенные свободы, которых нет у остальных провинций КНР.

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Сторонники демократии в Гонконге считают, что такой шаг является очередной попыткой коммунистического руководства Китая нивелировать местные свободы.

В прошлом году Гонконг переживал волну бурных протестов и общественного недовольства, а также требований осуществления демократических реформ. Руководство КНР считает, что закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" необходим для предотвращения повторения подобных акций протеста.

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