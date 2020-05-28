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Трамп в четверг подпишет указ, направленный против соцсетей

Трамп в четверг подпишет указ, направленный против соцсетей
10:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Президент США Дональд Трамп после конфликта с Twitter решил издать специальный указ о соцсетях, документ ожидают уже 28 мая.

Президент США Дональд Трамп в четверг подпишет указ, который касается деятельности соцсетей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома Кейли Макэнани.

"Президент Дональд Трамп планирует в четверг объявить об указе, направленном против соцсетей", - приводит телеканала слова Макэнани.

При этом она не уточнила никакие детали планируемого распоряжения.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести меры по регулированию деятельности соцсетей или вообще закрыть их, так как они, по его мнению, стремятся помешать республиканцам выражать свои взгляды.

"У республиканцев сложилось ощущение, что соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их (соцсетей) деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий", - написал он в своем твиттере.

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Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию.

Трамп - очень активный пользователь соцсетей. Он ежедневно публикует многочисленные сообщения в Twitter. Недавно президент рассказал, что пишет их либо самостоятельно, либо, когда нет времени, диктует текст помощнику. Также сообщения от Трампа регулярно появляются в Facebook и Instagram. Как его сторонники, так и противники, как правило, активно оставляют комментарии к публикациям.

Трамп объяснял, что считает соцсети способом обращаться напрямую к американцам, без посредничества СМИ, многие из которых, по его мнению, лишь распространяют фейковые новости о его деятельности.

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США, Твиттер, Соцсети, Дональд Трамп.
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