Трампу не любит Twitter, но удалять из соцсети свою страницу он не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на недовольство деятельностью Twitter, не будет удалять свой аккаунт, так как он необходим для общения с американским народом.
"Если бы у нас действительно были объективные СМИ, я бы сделал это быстро (удалил бы страницу в твиттере - ИФ)", - сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что считает Twitter не свободной платформой для выражения мнения, а скорее неким редактором, "который продвигает свою точку зрения". Аналогичные претензии у него - к Google, Facebook и к другим соцсетям.
По мнению президента, в настоящее время у соцсетей больше влияния на людей, чем у СМИ.
Трамп вновь пригрозил, что может решить вообще закрыть Twitter, однако признал, что сначала должен проконсультироваться с юристами.
Трамп - очень активный пользователь Twitter, Facebook, Instagram. Он считает, что через эти соцсети может доносить свою точку зрения до избирателей, минуя СМИ, многие из которых, по его мнению, необъективны и помогают демократам вести против него борьбу.