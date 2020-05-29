Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Новости мира:Указ может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент.

Специальный указ о регулировании социальных сетей президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 28 мая.

Об этом сообщает DW.

На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230 принятого в 1996 году Акта о соблюдении приличий в СМИ (Communications Decency Act), защищающего социальные сети, такие как Twitter или Facebook, от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента.

Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов.

Специальный указ Трампа также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент - посты, фото, видео, комментарии.

Цель указа, по словам Трампа, защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" и могут цензурировать и ограничивать производимые интеракции.

Напомним, Трамп после конфликта с Twitter пригрозил закрытием соцсетей.