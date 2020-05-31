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Американские власти задействовали рекордное число нацгвардии во время беспорядков

Американские власти задействовали рекордное число нацгвардии во время беспорядков
03:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В ряде городов США задействовали рекордное число нацгвардии.

В ряде городов США в субботу, 30 мая, продолжаются протесты против расизма и полицейской жестокости, которые сопровождаются беспорядками. В Миннесоте задействованы в общей сложности более 1700 военных, что стало рекордом за 164-летнюю историю Национальной гвардии этого штата.

Об этом сообщает DW.

В двух городах Миннесоты - Миннеаполисе и Сент-Поле введен комендантский час с 20:00 до 6:00 утра, действующий с пятницы 29 мая по утро воскресенья. Губернатор штата Тим Уолз призвал жителей оставаться дома, отметив, что "ситуация стала опасной".

В Миннеаполисе протестующие обстреляли полицейских. По информации телекомпании CNN, в Окленде (штат Калифорния) участники акции протеста ранили двух полицейских, один из которых впоследствии скончался.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон. Это позволит задействовать около 500 солдат Национальной гвардии в городе Атланта для подавления противоправных действий, нарушающих покой мирных жителей, написал Кэмп в своем Twitter.

О введении режима ЧП сообщил и бургомистр города Портленд (штат Орегон) Тед Уилер. Комендантский час действует также с 20:00 до 6:00, до утра 31 мая. Нарушители порядка поджигают жилые дома, грабят магазины и офисы, угрожают журналистам, и "все это во время пандемии, когда люди уже и так все потеряли", написал Уилер в Twitter. Позже полиция Портленда сообщила, что толпа протестующих постепенно рассеивается.

Протесты и беспорядки зафиксированы также в Нью-Йорке, Детройте, Вашингтоне, Луисвилле и других городах. Участники акций протеста вышли на улицы американских городов с плакатами с надписями "Я следующий?", "Без справедливости не может быть мира", "Прекратите нас убивать" и "Я больше не могу дышать".

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержания мужчины.

На нем видно, как он лежит на земле, к которой его коленями прижимают полицейские. Один из них давил коленом на шею Флойда, который громко и неоднократно говорил, что не может дышать. Впрочем, полицейский не прекратил прижимать человека к земле, пока Флойд не замолчал и не потерял сознание. Впоследствии Флойд скончался в больнице.

Все четверо полицейских уволены. Главный подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а по трем другим лицам следственные действия продолжаются.

Семья Флойда приветствовала арест как "шаг к справедливости". Однако она настаивает на том, что полицейский действовал умышленно, поэтому будет выступать против квалификации его деяния как убийства по неосторожности.

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США, Протесты, Беспорядки, Нацгвардия.
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