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Трамп хочет привлечь армию для подавления беспорядков в Миннесоте

Трамп хочет привлечь армию для подавления беспорядков в Миннесоте
03:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Дональд Трамп хочет ввести военных в Миннесоту для подавления беспорядков.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности привлечь армию для подавления беспорядков, вспыхнувших в штате Миннесота.

Об этом сообщает Fox news.

"Наши военные готовы, имеют волю и навыки, если они (власти штата - ред.) когда-нибудь захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем отправить военных на место очень быстро", - отметил Трамп.

Он добавил, что чиновники Миннесоты "должны быть жесткими" и заставить себя уважать. Вместе с тем президент подчеркнул, что людей с леворадикальной организации "Антифа", которые устроили бунт, следует научить, что так поступать нельзя.

Напоминаем, волна протестов прокатилась в США из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице афроамериканец умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.

Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены.

Офицер полиции Дерек Шовин, который фигурирует в скандальном видео, арестован. Ему предъявили обвинение в убийстве.

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США, Армия, Миннесота, Дональд Трамп.
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