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В США начнут поэтапное открытие Disneyland

В США начнут поэтапное открытие Disneyland
23:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Масочный режим и температурный скрининг будут обязательными для посетителей.

Чиновники американского штата Флорида утвердили планы по поэтапному открытию Disneyland начиная с 11 июля.

Об этом сообщает Reuters.

После открытия парка обязательными правилами станут: температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Disneyland. Также в парке не будут организовывать парады, фейерверки и другие мероприятия, чтобы избежать скопления людей.

Также администрация будет поощрять посетителей, которые пользуются бесконтактными платежными системами.

Напоминаем, ранее Disneyland в Анахайме незапланированно закрывался только два раза с момента открытия в 1955 году. В 1963 году в связи с траурным днем после убийства президента Кеннеди, и после терактов 11 сентября 2001 года. Всего в мире пять парков: два в США (в Калифорнии и Флориде), в Париже, Токио и Гонконге.

Напомним, США являются первой в мире страной, где количество смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч.

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Флорида, Карантин, Disneyland.
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