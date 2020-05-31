В США начнут поэтапное открытие Disneyland

Чиновники американского штата Флорида утвердили планы по поэтапному открытию Disneyland начиная с 11 июля.
Об этом сообщает Reuters.
После открытия парка обязательными правилами станут: температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Disneyland. Также в парке не будут организовывать парады, фейерверки и другие мероприятия, чтобы избежать скопления людей.
Также администрация будет поощрять посетителей, которые пользуются бесконтактными платежными системами.
Напоминаем, ранее Disneyland в Анахайме незапланированно закрывался только два раза с момента открытия в 1955 году. В 1963 году в связи с траурным днем после убийства президента Кеннеди, и после терактов 11 сентября 2001 года. Всего в мире пять парков: два в США (в Калифорнии и Флориде), в Париже, Токио и Гонконге.
Напомним, США являются первой в мире страной, где количество смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч.