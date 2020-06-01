Предвыборный рейтинг: Байден опережает Трампа на 10 процентов

Новости мира:Аналитики указывают на положительную динамику для Байдена.

Бывший вице-президент США, вероятный кандидат от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байден на 10 процентов опережает кандидата от республиканцев, президента Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ABC совместно с Washington Post, сообщает «Голос Америки».

Согласно результатам обнародованного в воскресенье опроса, 53% зарегистрированных избирателей отдают предпочтение Байдену, 43% - Трампу.

Аналитики указывают на положительную динамику для Байдена: в марте Байден имел 49% поддержки, Трамп - 47%. Вместе с тем, как свидетельствует опрос, сторонники Трампа выражают высокий уровень энтузиазма относительно своего кандидата.

87% сторонников Трампа заявили, что однозначно проголосуют за него в ноябре. По сравнению с 68% сторонников Байдена, которые сказали, что несомненно отдадут свой голос за бывшего вице-президента.

69% готовых проголосовать за Трампа сказали, что «имеют большой энтузиазм» относительно своего кандидата. Среди сторонников Байдена таких оказалось только 34%.

53% респондентов выразили недовольство тем, как президент Трамп борется с пандемией коронавируса, этот показатель на два процента больше, чем был в марте. Опрос проводился 25-28 мая, в нем принял участие 1001 зарегистрированный избиратель. Статистическая погрешность составляет 3,5%.