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Трамп планирует объявить "Антифа" террористической организацией

Трамп планирует объявить "Антифа" террористической организацией
03:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп намерен признать движение "Антифа" террористической организацией.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении признать движение "Антифа" террористической организацией - из-за возможной причастности к массовым беспорядкам, охватившим ряд американских городов.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Об этом Трамп написал в Твиттере после того, как ряд официальных лиц как из Республиканской, так и Демократической партии, назвали экстремистские группы и прибывших из других городов демонстрантов ответственными за вспышки насилия во время протестов в крупных городах США», - говорится в сообщении.

Как отмечается, министр юстиции США Уильям Барр ранее заявил, что за беспорядками, которые пронеслись страной после смерти 46-летнего Джорджа Флойда, стоят антифашистские организации и анархисты.

Он добавил, что минюст намерен «задержать и выдвинуть обвинения против насильственных радикальных агитаторов, которые украли мирный протест и нарушили федеральный закон».

Правозащитники выступили против такой идеи президента, утверждая, что признание национальных организаций террористическими группами вызывает серьезное беспокойство относительно обеспечения прав человека в соответствии с первой поправкой к конституции США (она гарантирует, в числе прочего, право на мирные собрания).

Напоминаем, волна протестов прокатилась в США из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

С четверга полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах страны. Минимум в 25 городах был введен комендантский час, семь штатов и федеральный столичный округ Колумбия попросили помощи Национальной гвардии США в борьбе с беспорядками.

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США, Дональд Трамп, Антифа.
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