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В столице США ввели комендантский час

В столице США ввели комендантский час
06:13 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Мэр Вашингтона решил ввести комендантский час.

В столице США Вашингтоне и еще четырех десятках крупных городов США объявлен комендантский час.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мэр (Вашингтон - ред.) Боузер распорядилась о введении комендантского часа в округе Колумбия с 23:00 воскресенья, 31 мая, в 06.00 понедельника, 1 июня. Она также привлекла Национальную гвардию округа для поддержки столичного департамента полиции".

По состоянию на 5:00, возле Белого дома продолжаются массовые акции, протестующие подожгли дорожные знаки, сообщает the guardian.

New York Times сообщает, что "агенты секретной службы США поместили президента Дональда Трампа в бункер".

Сотрудников аппарата Белого дома попросили не приближаться к зданию из-за протестов, вспыхнувших по всей стране после смерти при задержании полицейским Джорджа Флойда.

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США, Комендантский час, Вашингтон, Протесты.
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