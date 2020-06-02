Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 1 июня: "минирование" моста Метро и ослабление карантина
Итоги дня 1 июня: "минирование" моста Метро и ослабление карантина
Кориневич: Россия восстанавливает ядерную инфраструктуру в Крыму
Кориневич: Россия восстанавливает ядерную инфраструктуру в Крыму
Джанлуиджи Буффон остается в Ювентусе
Джанлуиджи Буффон остается в Ювентусе
Тимофей Грядочник, Фалалеев день: приметы и обряды 2 июня
Тимофей Грядочник, Фалалеев день: приметы и обряды 2 июня

Трамп направляет тысячи военных навести порядок в Вашингтоне

Трамп направляет тысячи военных навести порядок в Вашингтоне
08:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Трамп с помощью военных хочет навести порядок в Вашингтоне.

Тысячи вооруженных военных и правоохранителей по распоряжению президента США Дональда Трампа наведут порядок в Вашингтоне.

"Тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут направлены, чтобы остановить беспорядки, грабежи, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества в столице - Вашингтоне", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он также сказал, что комендантский час в городе, начинающийся в 19:00, будет "строго соблюдаться".

Трамп заявил, что его администрация привержена тому, чтобы справедливость в деле об убийстве безоружного афроамериканца Джорджа Флойда восторжествовала.

"Но мы не можем допустить, чтобы праведные крики мирных демонстрантов были заглушены разъяренной толпой. Самые большие жертвы беспорядков - это миролюбивые граждане в наших самых бедных общинах. И как их президент я буду бороться за их безопасность. Я буду сражаться, чтобы защитить вас", - сказал Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вашингтон, Америка, Протесты, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Косточка авокадо полезней: какими свойствами она обладает
02 Активная ходьба: кому полезно много ходить
03 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
04 Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС
05 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чубаров о &quot;Марше на Крым&quot;: Мы не отказались от нашей акции
Чубаров о "Марше на Крым": Мы не отказались от нашей акции
&quot;Комендантский час должен строго выполняться&quot;: Трамп вводит войска в Вашингтон
Трамп распорядился ввести войска в Вашингтон
Премьер Румынии нарушил карантин и заплатил штраф
Премьер Румынии нарушил карантин и заплатил штраф
Рецепт дня: Запеканка из курицы с кабачками и помидорами
Рецепт дня: Запеканка из курицы с кабачками и помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь