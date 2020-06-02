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"Это позор": мэр Вашингтона осудила применение слезоточивого газа

"Это позор": мэр Вашингтона осудила применение слезоточивого газа
09:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Мэр Вашингтона осудила применение слезоточивого газа против демонстрантов.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер осудила применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов у Белого дома в понедельник вечером.

"Я ввела комендантский час в 19 часов. За 25 минут до начала комендантского часа и без провокаций федеральная полиция применила боеприпасы к мирным протестующим перед Белым домом, что сделало работу сотрудников полицейского департамента Вашингтона еще более трудной. Это позор", - написала Баузер у себя в твиттере.

Она призвала жителей Вашингтона разойтись по домам и быть там "в безопасности".

Ранее ряд СМИ сообщили, что пока президент США Дональд Трамп выступал в Розовом саду Белого дома перед журналистами, правоохранительные органы пустили слезоточивый газ в толпу мирных протестующих, собравшихся прямо перед Лафайет-парком через дорогу от резиденции главы американского государства.

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

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США, Карантин, Коронавирус, Мюриэл Баузер.
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