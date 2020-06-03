В ходе протестов в США погибли не менее 11 человек

Новости мира:АР: во время протестов в США погибли по меньшей мере 11 человек.

В ходе протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после жесткого задержания полицейскими, погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает Associated Press (АР).

По данным агентства, они были из девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригород Чикаго.

Также десятки человек были ранены, сообщает издание.

АР собрало информацию о людях, погибших во время протестов и опубликовало детали о том, кем они были при жизни. Так, в Луисвилле в перестрелке был убит владелец барбекю-ресторана Дэвид Макати. Он погиб в тот момент, когда полиция и Национальная гвардия во время разгона толпы открыли огонь. Издание сообщает, что таким образом полиция отреагировала на выстрелы.

В Дэвенпорте умерли два человека: 22-летняя Италия Келли, которая погибла в то время, когда покидала территорию протеста, также в отдельном инциденте погиб человек, тело которого обнаружили рядом с местом перестрелки, которая имела отношение к протесту, как считает полиция.

В Сент-Луисе отставной сотрудник полиции был застрелен мародерами.

Массовые протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержала полиция Миннеаполиса 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания офицер нажал Флойду на горло, при этом Флойд пытался объяснить, что не может дышать. Позже задержанный скончался в больнице.

Акции протеста начались в Миннеаполисе, но быстро распространились и на другие города, охватив ряд штатов. К выходным демонстрации переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

В Миннеаполисе установили режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков, позже власти ввели комендантский час. Также комендантский час ввели в десятках других городов, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке.