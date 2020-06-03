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В столицу США направили около 1,6 тысячи военных

В столицу США направили около 1,6 тысячи военных
11:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Вашингтон отправили около 1,6 тысячи военных.

Министерство обороны США направило в столицу Вашингтон около 1600 военных на фоне протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американского ведомства Джонатана Гоффмана.

«Пентагон отправил около 1600 военнослужащих в Вашингтон на фоне усиления роли армии в ответе на протесты в столице страны», - говорится в сообщении.

По словам Гоффмана, солдаты были отправлены из воинских частей в Северной Каролине и Нью-Йорке. Сейчас все они находятся на военной базе штата.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах во время протестов и беспорядков, продолжающихся уже неделю, погибли не менее 13 человек.

Комендантский час ввели минимум в 40 городах, к борьбе с погромами власть привлекла Национальную гвардию.

Протесты вспыхнули после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы считали фальшивой. Один из офиц

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США, Армия, Дональд Трамп, Протесты в США.
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