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Задержание россиянами украинского военного: посольство США обеспокоено

Задержание россиянами украинского военного: посольство США обеспокоено
12:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Посольство США обеспокоено задержанием россиянами военного ВСУ на территории Украины.

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность новостями о задержании россиянами украинского военнослужащего на суверенной территории Украины.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

«Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. #КримЦеУкраїна», - отметили в посольстве.

Как сообщалось, Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины заявила, что 30 мая, примерно в пять часов утра, на админгранице аннексированного Россией Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара, исчез украинский военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

СБУ задокументировала факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ России на административной границе с оккупированным Крымом. В СБУ утверждают, что российские спецслужбы пытали украинского пограничника.

ФСБ России 2 июня заявила, что украинский военный Евгений Добринский «пытался пересечь» административную границу между Крымом и Херсонской областью, в связи с чем против него возбуждено уголовное дело.

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МИД, Армия, ВСУ, ООС.
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