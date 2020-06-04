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К протестам в Вашингтоне присоединилась известная спикер палаты Конгресса США

К протестам в Вашингтоне присоединилась известная спикер палаты Конгресса США
11:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Спикер палаты Конгресса США присоединилась к протестам в Вашингтоне.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) присоединилась в среду в Вашингтоне, округ Колумбия, к протестам из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Ведущего демократа палаты представителей зафиксировали в то время, как она выходила из здания Капитолия, чтобы оказать поддержку движению Black Lives Matter.

Надев медицинскую маску для лица, Пелоси приветствовала участников протеста. Она также остановилась, чтобы сфотографироваться с одной группой.

"Спасибо вам всем! Спасибо!", - обратилась Пелоси к протестующим.

Напомним, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США начались массовые протесты. Флойда задержала полиция Миннеаполиса 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания офицер нажал Флойду на горло, при этом Флойд пытался объяснить, что не может дышать. Позже задержанный умер в больнице.

В течение 3 июня на улице в Европе вышли тысячи людей в знак солидарности с демонстрантами, выступающими против расизма в США.

Акции протеста начались в Миннеаполисе, но быстро распространились и на другие города, охватив ряд штатов. К выходным демонстрации переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

В Миннеаполисе установили режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков, позже власти ввели комендантский час. Также комендантский час ввели в десятках других городов, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Как стало известно накануне, обвинения против полицейского Дерека Шавина, который является главным подозреваемым в деле афроамериканца Джорджа Флойда, были переквалифицированы по обвинению в убийстве по неосторожности в обвинения в убийстве второй степени.

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США, Вашингтон, Нэнси Пелоси, Протесты в США.
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