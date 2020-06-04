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Более 10 тысяч человек были задержаны во время протестов в США

Более 10 тысяч человек были задержаны во время протестов в США
13:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На протестах в США - уже более 10 тысяч задержанных.

Во время протестов в США, которые были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании, уже арестованы по меньшей мере 10 000 человек.

Об этом сообщает AP.

"Более 10 000 человек были задержаны во время протестов против расизма и насилия полицейских после смерти Джорджа Флойда", - говорится в сообщении.

Свыше 25% задержаний осуществлены в Лос-Анджелесе. Также большое количество протестующих задержали в Нью-Йорке, Далласе и Филадельфии.

Отмечается, что большинство было задержано за незначительные нарушения правопорядка, такие как нарушение комендантского часа и отказ освободить проезжую часть.

В то же время сотням людей были выдвинуты подозрения в грабежах и мародерстве.

Напомним, в Соединенных Штатах во время протестов и беспорядков, продолжающихся уже неделю, погибли по меньшей мере 13 человек.

Комендантский час ввели в более 40 городах, а для борьбы с погромами власть привлекла Национальную гвардию.

Протесты вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы посчитали фальшивой. Один из офицеров прижал его голову к асфальту, надавив коленом на горло, вследствие чего Флойд скончался.

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США, Северная Америка, Дональд Трамп, Джордж Флойд.
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