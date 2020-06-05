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Google: избирательные штабы Трампа и Байдена подверглись хакерской атаке

Google: избирательные штабы Трампа и Байдена подверглись хакерской атаке
04:11 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Избирательные штабы Трампа и Байдена атаковали хакеры из Ирана и Китая.

В компании Google сообщили о попытках хакеров вмешаться в работу компьютерных систем предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и вероятного кандидата в президенты Джо Байдена.

Об этом сообщил руководитель отдела по кибербезопасности Google Шейн Хатли в Twitter

По словам Хантли, хакеры могут быть связаны с Ираном и Китаем.

В то же время, утверждают в компании, попытки вмешаться в работу штабов не имели успеха.

Хантли также распространил рекомендации о том, как действовать в такой ситуации. Он советует улучшить защиту в личных аккаунтов, например применить двухфакторную аутентификацию.

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Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.

Джо Байден стал единым кандидатом от демократов на президентских выборах США. Его соперником будет действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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Все по теме:

Китай, Иран, Кибератака, Джо Байден, Дональд Трамп.
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