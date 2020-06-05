Google: избирательные штабы Трампа и Байдена подверглись хакерской атаке

Новости мира:Избирательные штабы Трампа и Байдена атаковали хакеры из Ирана и Китая.

В компании Google сообщили о попытках хакеров вмешаться в работу компьютерных систем предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и вероятного кандидата в президенты Джо Байдена.

Об этом сообщил руководитель отдела по кибербезопасности Google Шейн Хатли в Twitter

По словам Хантли, хакеры могут быть связаны с Ираном и Китаем.

В то же время, утверждают в компании, попытки вмешаться в работу штабов не имели успеха.

Хантли также распространил рекомендации о том, как действовать в такой ситуации. Он советует улучшить защиту в личных аккаунтов, например применить двухфакторную аутентификацию.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.

Джо Байден стал единым кандидатом от демократов на президентских выборах США. Его соперником будет действующий президент, республиканец Дональд Трамп.