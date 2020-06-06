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"Мы открываем нашу страну": Трамп призвал губернаторов штатов отменить карантин

"Мы открываем нашу страну": Трамп призвал губернаторов штатов отменить карантин
02:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп призвал полностью открыть Штаты для работы бизнеса.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов свернуть карантинные мероприятия и восстановить экономическую деятельность на фоне продолжающегося роста количества больных от коронавируса.

Об этом он заявил сегодня во время брифинга в Розовом саду Белого дома.

"Мы намерены вернуться (к экономической деятельности - ред.), и мы открываем нашу страну", - заявил глава Белого дома.

В этом контексте он выразил непонимание в связи с решениями отдельных губернаторов продолжать карантинные мероприятия. В качестве примера Трамп привел ситуацию в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина, которые восстановили экономическую деятельность одними из первых.

"Посмотрите, что происходит во Флориде, это невероятно", - заявил Трамп в контексте показателей восстановления рабочих мест в штате, где снова начали работать магазины, парикмахерские и отдельные компании. "Те, кто наиболее энергично открывается, делают потрясающий бизнес", - подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп заявил о создании в США вакцины от COVID-19

По данным официальной статистики, в США по состоянию на пятницу зафиксировано более 1,883 млн инфицированных коронавирусом людей. При этом, ежедневное количество зараженных продолжает расти примерно на 20 тыс. ежедневно. В целом, в США более 108,6 тыс. умерли от болезни, 485 тыс. пациентов выздоровели полностью.

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Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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