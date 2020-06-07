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В Вашингтоне состоялась крупнейшая демонстрация с начала протестов

В Вашингтоне состоялась крупнейшая демонстрация с начала протестов
13:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США продолжаются протесты: силы безопасности заблокировали подход к Белому дому.

В США десятки тысяч человек вышли на мирные митинги против расизма и жестокости полиции на фоне смерти Джорджа Флойда.

Об этом сообщает ВВС.

«В 12-й день протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда, в США прошли огромные мирные митинги против расизма и жестокости полиции», - говорится в сообщении.

Десятки тысяч людей прошли маршем в Вашингтоне, округ Колумбия, во время крупнейшего протеста города. В это время силы безопасности заблокировали любой подход к Белому дому.

Толпы мирных демонстрантов также прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Тем временем в Северной Каролине прошла поминальная служба по Джорджу Флойду.

Как сообщал Укринформ, в США проходят многочисленные протесты, вызванные смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Его 25 мая задержали в Миннеаполисе при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы посчитали фальшивой. Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Позднее мужчина скончался в больнице. Уличные протесты с погромами и актами вандализма продолжаются до сих пор.

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США, Белый дом, Протесты в США.
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