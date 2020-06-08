Убийство Джорджа Флойда: мир всколыхнула волна протестов

В эти выходные множество людей в США и других странах снова вышли на акции против расизма и насилия со стороны полиции, вызванные гибелью Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе.
Об этом сообщает CNBC.
"Люди в США и других частях мира собираются в воскресенье на крупные демонстрации против расизма и насилия со стороны полиции, отмечая 13-й день протестов после убийства полицией Джорджа Флойда в Миннесоте", - говорится в сообщении.
В частности, в субботу в Вашингтоне, столице США, десятки тысяч человек собрались у Мемориала Линкольна и возле Белого дома. Судя по всему, эта акция стала самой массовой в городе за последнее время.
Тысячи демонстрантов также вышли на улицы в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке и многих других городах США.
Массовые акции прошли по всему миру - от Европы до Австралии. Их участники призвали положить конец расизму и произволу полиции в своих странах.
Как сообщалось, протесты вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы сочли фальшивой. Один из офицеров прижал голову Флойда к асфальту, нажав коленом на горло, вследствие чего мужчина вскоре умер.