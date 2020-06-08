Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Убийство Джорджа Флойда: мир всколыхнула волна протестов
Убийство Джорджа Флойда: мир всколыхнула волна протестов
Оккупанты ранили украинского военнослужащего в Донецкой области
Оккупанты ранили украинского военнослужащего в Донецкой области
Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
"Гонка к нулю": ООН хочет за 30 лет избавиться от выбросов парниковых газов
"Гонка к нулю": ООН хочет за 30 лет избавиться от выбросов парниковых газов

Убийство Джорджа Флойда: мир всколыхнула волна протестов

Смотрите фото (5)
Убийство Джорджа Флойда: мир всколыхнула волна протестов
03:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Акции против расизма собрали на выходных десятки тысяч людей по всему миру.

  • 1

    В эти выходные множество людей в США и других странах снова вышли на акции против расизма и насилия со стороны полиции, вызванные гибелью Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе.

    Об этом сообщает CNBC.

    "Люди в США и других частях мира собираются в воскресенье на крупные демонстрации против расизма и насилия со стороны полиции, отмечая 13-й день протестов после убийства полицией Джорджа Флойда в Миннесоте", - говорится в сообщении.

  • 2

    В частности, в субботу в Вашингтоне, столице США, десятки тысяч человек собрались у Мемориала Линкольна и возле Белого дома. Судя по всему, эта акция стала самой массовой в городе за последнее время.

  • 3

    Тысячи демонстрантов также вышли на улицы в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке и многих других городах США.

  • 4

    Массовые акции прошли по всему миру - от Европы до Австралии. Их участники призвали положить конец расизму и произволу полиции в своих странах.

    Как сообщалось, протесты вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы сочли фальшивой. Один из офицеров прижал голову Флойда к асфальту, нажав коленом на горло, вследствие чего мужчина вскоре умер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Расизм, США, Протесты, Джордж Флойд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
05 Екатерина Кухар впечатлила королевским образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Мексике неизвестные ворвались в наркодиспансер и расстреляли пациентов
В Мексике неизвестные ворвались в наркодиспансер и расстреляли пациентов
Отравление в Солсбери: Скрипали переехали в Новую Зеландию
Отравление в Солсбери: Скрипали переехали в Новую Зеландию
ДТП возле Хуста: в Закарпатской области перевернулся грузовик
ДТП возле Хуста: в Закарпатской области перевернулся грузовик
Рецепт дня: Миндальный пирог
Рецепт дня: Миндальный пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь