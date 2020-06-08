Убийство Джорджа Флойда: мир всколыхнула волна протестов

1

В эти выходные множество людей в США и других странах снова вышли на акции против расизма и насилия со стороны полиции, вызванные гибелью Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе.

Об этом сообщает CNBC.

"Люди в США и других частях мира собираются в воскресенье на крупные демонстрации против расизма и насилия со стороны полиции, отмечая 13-й день протестов после убийства полицией Джорджа Флойда в Миннесоте", - говорится в сообщении.